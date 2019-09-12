Минская область получит 9 млн евро до 2025 года на развитие учреждений образования региона

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миноблисполкоме прошла встреча с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Александром Кремером, на которой обсудили вопросы модернизации учреждений образования Минской региона. Для этих целей было выделено более $3 млн, а к 2025 году область дополнительно получит еще 9 млн евро, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

На встрече были обсуждены вопросы реализации текущих инвестиционных и консультационных проектов Всемирного банка в Минской области и приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия. Действующий портфель Всемирного банка в Минской области включает в себя реализацию ряда проектов в сфере образования и жилищно-коммунального хозяйства на сумму $85 млн.

К примеру, для модернизации девяти учреждений образования Минской области выделено более $3 млн. До 2025 года область получит еще 9 млн евро. Сейчас готовится проектно-сметная документация на ремонт двух школ Воложинского и Копыльского района, который будет проводиться в 2020 году.

Следующий проект, который Всемирный банк планирует начинать в Беларуси, также касается сферы образования. На него будет выделено более $100 млн. "Деньги будут направлены на финансирование учреждений образования, создание укрупненных сельских школ. Это предполагает модернизацию существующих зданий, закупку лабораторного и технологического оборудования", - рассказал Александр Кремер.

Благодаря средствам Всемирного банка завершена реконструкция очистных сооружений системы канализации Логойска. Кроме того, банком одобрена реализация проектов по реконструкции очистных сооружений в Солигорске, Слуцке и Смолевичах. Поддержаны такие проекты, как реконструкция системы канализации Заславля и строительство двух очистных сооружений, водозабора и станции обезжелезивания в Червене. В настоящее время по ним разрабатывается проектно-сметная документация. Также в Боровлянах и деревне Воронцы Мядельского района строятся котельные. В Червене строительство котельной находится на завершающем этапе.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, так как медицинское обслуживание населения, в частности жителей Минского района, является сегодня одной из актуальных проблем центрального региона.

"Минская область рассчитывает и дальше проводить взвешенную политику, которая будет базироваться как на внутренних интересах региона и страны, так и на приоритетах Всемирного банка", - резюмировал заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук.-0-