Минская область предлагает Украине реализовать проекты в фармацевтике и лесовосстановлении

4 октября, Житомир /Корр. БЕЛТА/. Минская область предлагает Украине реализовать совместные проекты в фармацевтической сфере и восстановлении лесов, заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Исаченко считает важным установить и развивать между белорусскими и украинскими предприятиями надежные кооперационные связи, развивать совместные проекты. "Например, на территории области расположено более 10 фармацевтических предприятий различной формы собственности. Можем наладить совместное производство лекарственных препаратов. Весьма перспективен был бы проект по выращиванию посадочного материала для восстановления леса. Думаю, эта проблема в Украине не менее актуальна, чем у нас", - сказал он.

По словам председателя Миноблисполкома, наработан опыт по сотрудничеству в сфере взаимных инвестиций. Предприятия Минской области в первом полугодии инвестировали в регионы Украины $47 млн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. В регионе действуют 177 компаний с долей украинского капитала. Один из последних успешных проектов - предприятие в Старых Дорогах по производству тормозных колодок для акционерного общества "БелАЗ".

В Минской области созданы прекрасные условия для инвестирования, уверен Анатолий Исаченко. В качестве примера он привел Китайско-белорусский индустриальный парк, его резидентам предоставляются льготы, аналогов которым нет на территории Европы и Азии. Значительные преференции существуют и для резидентов свободной экономической зоны "Минск".

Большие перспективы, по мнению председателя Миноблисполкома, в сфере образования и науки. Форум в Житомире должен открыть новые горизонты для сотрудничества между регионами двух стран.-0-