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28 августа 2019, 17:18

Минская область примет Республиканскую неделю учреждений допобразования 2-7 сентября

Фото из архива
Фото из архива

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область примет Республиканскую неделю учреждений дополнительного образования детей и молодежи 2-7 сентября. Торжественное мероприятие с подведением итогов состоится 6 сентября, сообщили БЕЛТА в Главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Масштабный праздник пройдет в Клецке и Несвиже и объединит около 50 человек из всех областей и Минска. Среди них представители Министерства образования, специалисты главных управлений по образованию, курирующие вопросы дополнительного образования детей и молодежи, директора областных и городских учреждений.

На открытии недели в Клецке будут представлены инновационные, творческие исследовательские проекты, разработки в области технического творчества, а также опыт работы объединений по интересам эколого-биологического, туристско-краеведческого, естественно-математического профилей учреждений дополнительного образования Минского региона.

В этот же день в Несвиже будет презентована деятельность объединений по интересам художественного профиля. Здесь пройдут выставки и мастер-классы, будут показаны инициативы, направленные на организацию досуга детей и молодежи, пропаганду здорового образа жизни, популяризацию различных видов спорта, воспитание у учащихся безопасного поведения, возрождение и сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа.

В целом мероприятия недели дадут представление о различных направлениях деятельности соответствующих учреждений области - традиционных (соломоплетение, ткачество, керамика, вытинанка, маляванка, народная кукла) и популярных (изделия из фоамирана и фетра, валяние, квиллинг, карвинг), а также редких, но вызывающих все больший интерес (LEGO-конструирование, робототехника, музейное арт-кафе и др.).

Гости смогут увидеть модели коллекций дипломантов Республиканского фестиваля-конкурса "Мельница моды", Республиканского смотра-конкурса детского творчества "Здравствуй, мир!", выступления лучших художественных коллективов области.

О корнях и национальном культурном и историческом наследии напомнят участникам показательные выступления исторического клуба "Боевое наследие" в музыкальном сопровождении исторического ансамбля "Вир" из Центра творчества детей и молодежи Борисовского района, мастер-классы по историческим танцам от учащихся Центра детского творчества Несвижского района. Педагоги познакомятся с экспозицией Центра технического творчества детей и молодежи Солигорского района "Как важно жить под мирным небом".

На интерактивной площадке "Планета научных чудес" гости увидят опыт работы Вилейского районного центра дополнительного образования детей и молодежи по организации с учащимися научно-познавательных экспериментов с использованием простых и безопасных материалов.

Педагогов республики ожидают показательные выступления юных авиамоделистов Солигорского и судомоделистов Слуцкого районов. Они смогут познакомиться с экологическими проектами учащихся Центра творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи Жодино с применением робототехники, работой детских и молодежных организаций, деятельностью объединений по интересам физкультурно-спортивного профиля.-0-

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