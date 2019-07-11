Минская область приступила к уборке зерновых

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Минской области приступили к уборке зерновых культур. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Левкович перед заседанием облисполкома по готовности сельскохозяйственных организаций столичного региона к уборочной кампании 2019 года и озимому севу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уборка в области уже началась. Озимый рапс убран на площади более 42% от общего объема. Постепенно начинаем убирать зерновые культуры (преимущественно это южные районы области) - на сегодня убран 1%, в основном это озимый ячмень. Думаю, соберем урожай не ниже уровня прошлого года", - отметил Сергей Левкович.

При этом председатель комитета напомнил, что в начале июня был шквалистый ветер, град, ливни. "Это сказалось на состоянии хлебов - они полегли. Мы видим около 30% полеглости - порядка 170 тыс. га. Это создаст определенные проблемы и скажется на темпах уборки: полеглый хлеб тяжело убрать без потерь. Будем прилагать все усилия, чтобы убирать пусть медленнее, но качественно", - сказал он.

Самое главное в этом году, добавил председатель комитета, - это грамотно и правильно распорядиться собранным урожаем. Область должна выполнить госзаказ в 200 тыс. т зерна. "Также важно животноводство: задача каждого руководителя сельхозорганизации - обеспечить зерном свое поголовье, чтобы иметь стабильную экономическую ситуацию на протяжении всего года до нового урожая", - сказал Сергей Левкович.

Всего под урожай 2019 года в сельхозорганизациях области зерновые и зернобобовые культуры посеяны на более чем 547 тыс. га: озимые зерновые сохранились на площади около 321 тыс. га, яровые зерновые и зернобобовые культуры с учетом пересева погибших культур растут на около 226 тыс. га. Посеяно 10 тыс. га льна-долгунца, почти 35 тыс. га сахарной свеклы, 1,4 тыс. га гречихи и около 234 тыс. га кукурузы. Посажено 7,2 тыс. га картофеля. Овощи растут на 0,5 тыс. га.

Председатель комитета по сельскому хозяйству добавил, что подготовка к уборочной кампании в регионе проходила не без проблем, однако на сегодня практически все готово: зерноуборочные комбайны - на 96%, зерносушильные комплексы - на 98%, техника по перевозке зерна - на 97%. Всего в сельскохозяйственных организациях и механизированных отрядах области насчитывается свыше 2 тыс. зерноуборочных комбайнов различных модификаций.

В то же время планомерно решается вопрос приобретения новых машин. В прошлом году область закупила более 100 единиц комбайнов, в этом году - 18. Есть планы по дальнейшему обновлению комбайнового парка и на следующий год. "Только 10% комбайнов в строю менее пяти лет. Срок использования почти половины машин в регионе - более десяти лет. Это сказывается на темпах уборки. Но в нормальных руках техника работает. Например, в Дзержинском и Несвижском районах у нас меньше всего новых машин, но они традиционно одни из первых убирают зерновые культуры. Потому что хозяйское отношение к технике - это самое главное", - считает Сергей Левкович.

Кроме того, для проведения всего комплекса полевых работ по уборке зерновых и зернобобовых в области планируется привлечь дополнительную технику и людей из Минска. Это 177 единиц техники и 152 специалиста. Плюс из сторонних организаций районов Минской области привлекут 305 машин и 423 специалиста.-0-