Минская область рассчитывает получить более 2 млн т зерна

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область рассчитывает намолотить свыше 2 млн т зерна с учетом кукурузы. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар, передает корреспондент БЕЛТА.

"По предварительным расчетам, в этом году планируем намолотить не менее 1,7 млн т зерна. А с учетом того, что мы увеличили посевные площади кукурузы на 38 тыс. га (всего посеяно 238 тыс. га), рассчитываем получить зерна вместе с кукурузой более 2 млн т, то есть больше, чем в прошлом году. Это позволит нам полностью обеспечить свое животноводство зернофуражом", - отметил Игорь Макар.

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