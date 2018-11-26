Минская область рассчитывает реализовать с китайским Нинбо проект по выпуску медпрепаратов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область рассчитывает реализовать проект по производству фармацевтических препаратов совместно с китайским городом Нинбо. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук сегодня после встречи с делегацией из Нинбо, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2016 году Борисовский завод медпрепаратов уже вел переговоры с компанией "Меново" из Нинбо насчет проекта по производству лекарственных средств, однако тогда китайские компании выбрали другую страну для вложения инвестиций. Насколько нам известно, ту работу они уже завершили, поэтому мы попытаемся возобновить переговоры по данной инициативе, которая позволит расширить производство лекарств в Борисове", - отметил Николай Рогащук.

Во время визита делегации в Миноблисполком белорусская сторона также выразила готовность загружать своей агропромышленной продукцией контейнерные поезда, которые будут возвращаться из Европы в Китай. В частности, КНР заинтересована в поставках молочной и мясной продукции - мороженого, мяса говядины и птицы.

В будущем стороны планируют реализовать совместные проекты в сфере туризма, торговли, промышленного производства, сельского хозяйства, медицины, культуры и транспортной логистики.

Минская область и китайская провинция Чжэцзян заключили соглашение об установлении дружеских отношений в мае 2015 года. Одним из результатов сотрудничества регионов стало открытие центра традиционной китайской медицины на базе Минской областной клинической больницы в Лесном (Минский район) в январе 2018 года.-0-