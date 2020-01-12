Минская область рассчитывает выполнить пятилетку почти по всем ключевым показателям

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область по итогам пятилетки 2016-2020 годов рассчитывает выполнить практически все ключевые показатели эффективности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук.

"С учетом ВРП 2019 и 2020 годов надеемся выполнить пятилетку почти по всем ключевым показателям. Да, в 2016 году у нас немного просели строительно-монтажные работы. Но практически по всем остальным параметрам - розничный товарооборот, экспорт услуг и товаров - мы впишемся в те прогнозы, которые планировали на пятилетку", - отметил Николай Рогащук.

Вместе с тем, по словам зампредседателя, 2020 год будет сложным. "Тяжело придется нашим валообразующим предприятиям, объемов прошлых лет не будет", - добавил он.

В настоящее время облисполком работает над программой развития центрального региона на 2021-2025 годы. Планируется создать план, в котором будет учитываться специфика каждого района области. Например, Воложинский, Вилейский и Мядельский районы больше подходят для развития сферы услуг, а Березинский и Клецкий - для сельского хозяйства. Продолжится работа по выносу столичных промышленных предприятий за черту города и развитию СЭЗ "Минск".-0-