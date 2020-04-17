Минская область рассчитывает завершить посевную к 9 мая

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области рассчитывают закончить посевную к 9 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.

На днях в регионе завершился сев ранних яровых зерновых - засеяно более 164 тыс. га.

В ближайшие дни планируется посеять весь лен. Культурой будет засеяно 10 тыс. га.

Активно ведется сев свеклы: аграрии перешагнули экватор и посеяли более 16 тыс. га.

Недавно приступили к севу кукурузы и картофеля, посеяв соответственно более 12 тыс. га (10%) и около 1 тыс. га (14%).

Как сообщалось, массовый сев в Беларуси стартовал 13 марта. Первыми к работе приступили хозяйства Брестской и Гомельской областей, 18 марта подключился и столичный регион. Яровой сев будет проведен на площади 2,6 млн га.-0-