Минская область рассчитывает завершить уборку зерновых в течение нескольких погожих дней

21 августа, Крупки /Корр. БЕЛТА/. Аграрии столичного региона планируют завершить уборку зерновых в течение нескольких погожих дней. Об этом журналистам заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня после личного приема граждан в Крупках, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заканчиваем уборку зерновых колосовых - осталось 5%. Думаю, нужны 2-3 погожих дня - и мы завершим. Результат выше уровня прошлого года, но не то, на что мы рассчитывали: все-таки погода внесла свои коррективы", - отметил Анатолий Исаченко.

В то же время массовая уборка урожая только начинается. Региону предстоит собрать лен, свеклу, картофель, овощи, кукурузу. "Колосовые - это не весь наш вклад в общий каравай", - подчеркнул губернатор.

В целом работы идут в плановом режиме. Также стартовала закладка урожая следующего года: сеют рапс, убирают травянистые корма.-0-