Минская область собрала урожай зерна с половины посевных площадей

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области собрали урожай зерновых и зернобобовых с более чем половины посевных площадей (свыше 51%), сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Намолочено свыше 899 тыс. т при средней урожайности 35 ц/га.

По общему намолоту по-прежнему лидирует Несвижский район: аграрии перешагнули планку в 100 тыс. т. Хороших результатов достигли Слуцкий (80 тыс. т), Копыльский (74 тыс. т), Клецкий (почти 65 тыс. т), Солигорский (54,5 тыс. т) районы.

Самым урожайным также стал Несвижский: здесь собрали 59 ц/га. В Клецком и Дзержинском районах урожайность составила 49 ц/га, в Минском - 44 ц/га, Молодечненском - 41 ц/га.

Пять экипажей региона стали двухтысячниками, в их числе - работники ОАО "Кухчицы" Клецкого района, а также комбайнеры из ОАО "Большевик-Агро" Солигорского района, КСУП "Племенной завод Красная Звезда" Клецкого района и филиала "ПСХ "Наша Нива" ОАО "Слуцкий мясокомбинат" Слуцкого района.

Два водителя перевезли свыше 2,5 тыс. т зерна. Это Сергей Литошко из ОАО "Заболотский" Любанского района и Алексей Хролович из ОАО "Горняк" Солигорского района.-0-