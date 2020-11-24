Минская область стала лидером по организации территориальной обороны

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидером по организации территориальной обороны стала Минская область. Об этом сегодня рассказал первый заместитель министра обороны Александр Вольфович в Миноблисполкоме во время подведения итогов деятельности органов управления территориальной обороны области по организации территориальной обороны в 2019-2020 учебном году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Отмечено, что все задачи, которые ставились Минской области, были выполнены. Высокая оценка дана совместной работе органов местной власти и Вооруженных Сил.

"За год в центральном регионе провели более 160 тематических мероприятий, - отметил Александр Вольфович. - Здесь усовершенствовали работу в пунктах управления штабов, выполнили корректировку документов военного планирования, активно применяли в работе современные технологии. Фактически Минская область единственная в стране, где использовались все закупленные телекоммуникационные комплексы по передаче данных. Ну и, конечно же, значительную роль при определении победителя сыграла внезапная проверка территориальной обороны Клецкого района, которая показала хороший уровень организации территориальной обороны. Были и недостатки, но на них оперативно реагировали и старались на месте исправить. Такой подход очень радует".

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин поблагодарил Александра Вольфовича за высокую оценку и пообещал не останавливаться на достигнутом, совершенствовать систему территориальной обороны области.

На мероприятии были вручены заслуженные награды Министерства обороны. Их удостоены военный комиссар области Игорь Тарабеш, которому вручили переходной вымпел победителя по организации территориальной обороны, а также председатели Клецкого и Червенского райисполкомов. За достойную работу в этом направлении были вручены и почетные грамоты Миноблисполкома. Их получили руководители Червенского, Клецкого и Стародорожского районов.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Миноблисполкома и руководитель рабочей группы по организации территориальной обороны Иван Маркевич, председатели райисполкомов и представители военных комиссариатов.-0-