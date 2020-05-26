Минская область в 2019 году не реализовала экспортный потенциал овцеводства - КГК

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Комитета госконтроля Минской области рассмотрела результаты проверок по реализации комплекса мер по развитию овцеводства в 2019 году в столичном регионе, сообщили БЕЛТА в КГК.

Мероприятия были разработаны на 2019-2025 годы и утверждены постановлением Совета Министров от 30 апреля 2019 года №268.

В КГК отметили, что для выполнения поставленных задач необходимо пересмотреть сложившиеся подходы и обратить внимание на развитие этой сферы представителей власти на местах. В частности, есть определенные проблемы со сбытом кожи и шерсти овец. Не обеспечено регулярное повышение квалификации специалистов. Практически не используется потенциал государственной поддержки овцеводческих хозяйств, включая личные подсобные хозяйства. Не организован системный контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью данных о наличии овец, которые вносят владельцы животных в информационную систему AITS.

Не обеспечен в Минской области в 2019 году и рост численности поголовья овец, не достигнуты доведенные параметры по объему производства овечьей шерсти, реализации овчин и овец (в живом весе) по всем каналам сбыта. Сельхозугодья были обеспечены поголовьем на уровне ниже предусмотренного. Экспортный потенциал овцеводства в 2019 году реализовало только одно хозяйство (предприятие экспортировало 23 племенных животных на сумму $23 тыс.).

По итогам заседания коллегии областного комитета госконтроля местным исполнительным и распорядительным органам предложили устранить выявленные недостатки.

По данным на 1 января 2020 года, в регионе разводили овец 76 субъектов хозяйствования.-0-