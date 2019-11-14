Минская область в 2019 году построит 1,12 млн кв.м жилья для нуждающихся

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область по итогам 2019 года планирует перевыполнить план и построить 1,12 млн кв.м жилья для нуждающихся. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа строительства жилья для нуждающихся выполняется достаточно активно. Нам было поставлено задание построить 1,115 млн кв.м жилья. Но мы уже сейчас видим, что по итогам года задание перевыполним и выйдем на 1,12 млн кв.м", - сказал Александр Кручанов.

Акцент делается на многодетные семьи. В текущем году необходимо обеспечить жильем 2112 многодетных семей области, и эта задача тоже реализуется. "Глава государства поставил задачу к 2021 году выйти на обеспечение многодетных семей жильем таким образом, чтобы они стояли на очереди не более одного года. Так что при формировании программы 2020 года мы закладываем необходимые параметры, чтобы в будущем выйти на выполнение поручения", - добавил он.

Продолжается развитие городов-спутников Минска. Активная работа развернулась в Смолевичах. ОАО "Мапид" уже приступил к возведению 192-квартирного жилого дома. Подать заявление на квартиру в этом доме могут нуждающиеся в улучшении жилищных условий минчане, независимо от даты постановки на очередь, но при условии снятия с очереди в столице. Прежде всего заселят многодетных. По словам председателя комитета, на 192 квартиры поступило уже около 600 заявлений от желающих.

В перспективе - застройка еще двух крупных участков города на 26 га и на 29 га. "Естественно, речь идет не о спальном районе, а о комплексной застройке этих участков. Будет создаваться жилая среда с минимальным наличием транспорта внутри кварталов: весь транспорт будет выводиться за границы микрорайонов", - заключил Александр Кручанов.-0-