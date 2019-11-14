Минская область в январе-сентябре выполнила все ключевые показатели эффективности

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области по итогам 9 месяцев текущего года выполнены все ключевые показатели эффективности. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на заседании по социально-экономическому развитию столичного региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 9 месяцев выполнены все пять ключевых показателей. Есть положительные результаты по экспорту товаров и услуг. В частности, значительно вырос экспорт товаров в Китай. Объем валового регионального продукта сложился в сумме Br15,1 млрд, темп роста - 104,8% к январю-сентябрю 2018 года при прогнозе 103,6%. Необходимо принимать действенные меры, чтобы не допустить снижения темпов роста ВРП и по итогам года выполнить поставленную правительством задачу. Невозможно обеспечить рост ВРП только за счет промышленного сектора: есть еще сферы строительства, торговли, сельского хозяйства, которые тоже должны увеличивать свой вклад в экономику", - отметил Анатолий Исаченко.

Также в регионе сохраняется тенденция роста рентабельности реализованной продукции: за январь-август 2019 года удалось выйти на 14,5% против 11,6% за аналогичный период прошлого года. Рентабельность продаж в январе-августе также увеличилась и достигла 11,1% против 9% в январе-августе прошлого года.

Меньше стало убыточных организаций: на 1 января их насчитывалось 289, за 8 месяцев это число сократилось до 190.

Средняя заработная плата за январь-сентябрь по области составила Br1079, темп роста - 115%. Наибольший уровень среднемесячной заработной платы сложился в Солигорском (Br1647), Минском (Br1294) районах и в городе Жодино (Br1212), наименьший - в Березинском (Br780), Вилейском (Br792) и Копыльском (Br793,5) районах.

Кроме того, подчеркнул губернатор, в области сохраняется стабильная ситуация на рынке труда за счет роста индивидуальных предпринимателей, ремесленников и самозанятых. Так, на 1 октября предпринимательскую деятельность осуществляли более 60,6 тыс. субъектов хозяйствования, из них 19,2 тыс. малых предприятий, почти 41 тыс. индивидуальных предпринимателей и 448 средних предприятий. Поступления в консолидированный бюджет от данной категории плательщиков превысили Br1 млрд, что составляет 107,4% к январю-сентябрю 2018 года.-0-