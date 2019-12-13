Минская область выбрала "100 идей для Беларуси"

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-презентация областного этапа республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" прошла в управлении ОАО "Беларуськалий" в Солигорске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете ОО "БРСМ".

По итогам оценки экспертного совета лучшими стали 10 проектов.

От Слуцкого района прошли сразу три - "Использование эффекта Кармана для получения возобновляемой энергии" Тимофея Стамбровского, "Автоматическая система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла" Елизаветы Гринюк и мобильное приложение для получения информации о картинах в галерее Phone paint detector Артура Цариковича и Анастасии Кривлени.

По две выдающиеся работы представила молодежь из Вилейского района ("Эко - вторая жизнь" Елены Сапроновой, "Вермиферма" Андрея Альфера) и Дзержинского района ("Кроссплатформенный умный дом на ARM-микроконтроллере" Максима Жидовича, "Умный дом для животных" Анжелики Шиманской).

Также в финал конкурса отобраны аудиокнига "Спадчына" Анны Акуленко из Борисовского района, "Галатит, или Еще один способ избежать пластиковой катастрофы" Софии Мацевило Несвижского района и проект по упрощению заказа блюд в ресторанах "Future food - еда будущего" Александра Коробко Солигорского района.

Всего сегодня были представлены 25 молодежных разработок из 15 районов столичного региона. Все авторы проектов получили ценные подарки.

Проект "100 идей для Беларуси" является базовым стартапом для развития национального движения молодых ученых, изобретателей, рационализаторов. Это отличная возможность заявить о себе на всю страну, получить помощь в развитии и сопровождении авторского проекта. Цель проекта - активизация инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития и к реализации государственной программы инновационного развития страны. В числе основных задач - мотивация и развитие молодежного изобретательства, рационализаторства; выявление и внедрение в реальный сектор экономики инновационных проектов и научно-технических разработок, представляющих практический интерес для социально-экономического развития страны.-0-