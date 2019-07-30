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Минская область заинтересована в создании с Узбекистаном СП по разведению скота

Регионы 30.07.2019 | 13:50
Николай Рогащук
Николай Рогащук
Форум регионов Беларуси и Узбекистана Новости темы Форум регионов Беларуси и Узбекистана
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области считают целесообразным создание на своей территории совместного с Узбекистаном производства по разведению скота, заявил заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, который проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В Узбекистане в апреле текущего года зарегистрировано совместное предприятие "Здравушка-Ташкент". Планируется построить ферму на 1 тыс. голов дойного стада и предприятие по переработке молока. Для создания СП стороны утвердили дорожную карту. Сейчас узбекистанская сторона должна разработать проект фермы, белорусская - в соответствии с договоренностями готова оказать содействие в консультировании относительно технологий в этом проекте. Согласно дорожной карте в августе белорусская сторона намерена взять на обучение специалистов из Узбекистана.

"Мы готовы предложить узбекистанским партнерам создать предприятие по разведению скота и на нашей территории. Уверен, инвестиции в этот проект принесут хорошие доходы", - сказал Николай Рогащук.

По его словам, связи между странами укрепляются и благодаря сотрудничеству между отдельными городами. К примеру, соглашение между Жодино и Алмалыком. Их партнерство обещает быть плодотворным и долгосрочным. В ближайшей перспективе ожидается увеличение поставок БелАЗов в Узбекистан. Этому будет способствовать создание в Ташкенте крупного сервисного центра для обслуживания карьерной техники. Работы на объекте уже идут. За первые пять месяцев этого года на узбекистанский рынок поставлены жодинские самосвалы почти на $12 млн.

В 2018 году экспорт Минской области в Узбекистан составил почти $13 млн. Показатель 2017 года был превышен на 76%. За первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом экспортные поставки возросли уже в три раза. Область продает в Узбекистан автомобили, мясные и молочные изделия, сахар, лесоматериалы, продукты переработки нефти.-0-

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Теги
Беларусь, заседания, Минская область, Узбекистан
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