Минская область закупит 22 школьных автобуса

23 августа, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Минская область в 2019 году планирует приобрести 22 школьных автобуса. Об этом начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич сообщила сегодня на областной конференции педработников в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для организации подвоза детей будут задействованы 286 автобусов. В 2019 году будет проведена централизованная закупка 22 единиц, в том числе за счет средств районных бюджетов будут приобретены четыре автобуса и два микроавтобуса ГАЗ. В будущем учебном году подвоз будет организован более чем для 16 тыс. учащихся", - рассказала Татьяна Апранич.

В целом в регионе обеспечена готовность учреждений образования к новому учебному году. Завершены ремонтные работы, проведены мероприятия по пожарной безопасности. Все учреждения (свыше 1,1 тыс.) оборудованы системами видеонаблюдения. В тех, что находятся в зоне реагирования подразделений Департамента охраны МВД (их 441), установлена кнопка тревожной сигнализации.

Особое внимание было уделено состоянию пищеблоков и столовых. Приобрели холодильное и технологическое оборудование, закупили мебель.

Всего на подготовку учреждений образования к новому учебному году из бюджета Минской области было выделено более Br31 млн.-0-