Минская областная нотариальная контора переехала в новое здание

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная нотариальная контора принимает граждан и представителей юридических лиц по новому адресу, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур Стрех.

Теперь обратиться за совершением всех видов нотариальных действий, входящих в компетенцию нотариусов этой нотариальной конторы, можно по адресу Минск, улица Калинина, 7Б, 2-й этаж.

Новое помещение нотариальной конторы подобрано с учетом максимального комфорта для граждан, а также требований безбарьерной среды. Здание, в котором расположена Минская областная нотариальная контора, оборудовано лифтом, что будет удобно как для пожилых посетителей, так и посетителей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.

Изменились и номера телефонов нотариальной конторы. Актуальные контактные данные, а также режим работы Минской областной нотариальной конторы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса". Записаться на прием к нотариусу можно как по телефонам для предварительной записи, так и посредством официального сайта БНП.-0-