Минская региональная таможня в I квартале изъяла вдвое больше наркотиков и психотропов

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минской региональной таможни в январе-марте этого года пресекли 16 фактов незаконного перемещения через границу наркотиков, психотропов и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества, сообщили БЕЛТА в таможне.

За этот период из незаконного оборота изъято более 880 г запрещенных веществ, среди которых героин, кокаин, трава эфедры, метадон, кодеин и др. Эта цифра в два раза превышает показатель прошлого года. Пресечено также десять попыток незаконного ввоза в страну насвая общим весом почти 6 кг.

Минской региональной таможней за три месяца возбуждено 14 уголовных дел, что практически вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года. Уголовные дела возбуждались за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств и психотропных веществ, за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере и по ст. 228 УК Республики Беларусь "Контрабанда".

Кроме того, таможенниками выявлено почти 3,5 тыс. административных правонарушений - на 74% больше в сравнении с первым кварталом прошлого года.-0-