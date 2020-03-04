Минская станция техобслуживания недоплатила более Br300 тыс. налогов

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску при проверке столичной станции технического обслуживания выявили факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в КГК.

Должностные лица коммерческой организации не отражали в бухгалтерском учете значительную часть выручки, полученной от оказания услуг по ремонту автомобилей. Неучтенную выручку директор и учредитель СТО делили между собой, а также направляли на выплату заработной платы "в конвертах" работникам своей фирмы.

С 2014 по январь 2019 года станция технического обслуживания недоплатила в бюджет более Br300 тыс.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц коммерческой структуры возбуждено уголовное дело. На имущество подозреваемых наложен арест.

Ведется предварительное расследование.-0-