Минская ТЭЦ-4 проведет испытания котлоагрегата на мазуте

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минская ТЭЦ-4" РУП "Минскэнерго" с 24 февраля по 19 марта проведет испытания котлоагрегата на резервном виде топлива (мазуте) для повышения надежности и экономичности работы оборудования, сообщили в секторе общественных связей РУП "Минскэнерго".

Испытания будут проводиться в соответствии с утвержденными режимными картами с соблюдением экологических нормативов.

Предприятие предварительно провело мероприятия, чтобы запах мазута в воздухе не сильно распространялся: снижена температура топочного мазута в расходном резервуаре, три мазутных резервуара мазутохранилища переведены в режим холодного хранения.

РУП "Минскэнерго" приносит извинения жителям и гостям столицы на случай возможного причинения неудобств в период работ.-0-