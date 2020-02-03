Минская ТЭЦ-4 завершила пополнение запасов мазута

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пополнение запасов резервного топлива (мазута) на Минской ТЭЦ-4 завершено 1 февраля в 21.50, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

Использование резервного топлива на ТЭЦ было завершено еще 28 января. Однако жители некоторых микрорайонов столицы продолжили жаловаться на запах мазута.

Как пояснили в "Минскэнерго", запах появляется при разгрузке мазута - переливке из железнодорожных цистерн в резервуары ТЭЦ-4. Вечером 1 февраля процесс пополнения запасов топлива завершился.

"Мы сожалеем, что из-за аномальных погодных условий, несвойственных нашему климату, процесс перегрузки мазута, выполненный по установленной технологии, доставил неудобства жителям близлежащих к теплоэлектроцентрали микрорайонов. В следующий раз при выполнении регламентных операций с резервным топливом общественность будет проинформирована заблаговременно", - отметили в "Минскэнерго".

Поддержание запасов резервного топлива в надлежащем состоянии позволит обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей столицы.

Как сообщалось, ранее в интернете появилась петиция в адрес Минского горисполкома и РУП "Минскэнерго", в которой минчане просили отказаться от использования мазута на ТЭЦ-4, поскольку это негативно сказывается на их самочувствии. В "Белэнерго" пояснили, что мазут является резервным топливом для Минской ТЭЦ-4. В январе текущего года, чтобы обновить и пополнить производственный резерв, мазут сжигали на некоторых котлоагрегатах с соблюдением экологических нормативов, установленных комплексным природоохранным разрешением.-0-