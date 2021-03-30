Минская ТЭЦ-5 начала строительство второй очереди пиково-резервных мощностей

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В филиале "ТЭЦ-5" РУП "Минскэнерго" в связи с вводом в строй Белорусской АЭС началось строительство II очереди пиково-резервных мощностей (ПРЭИ), сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей "Минскэнерго".

"Первая газовая турбина, а всего их должно быть шесть, по планам должна быть доставлена в июне", - отметили в секторе общественных связей.

На ТЭЦ-5 также продолжаются работы по модернизации отрытого распределительного устройства на 330 кВ и 110 кВ на I очереди строительства ПРЭИ. Ведется монтаж трансформатора. Окончание работ запланировано на июль.

В декабре 2020 года при реализации проекта по интеграции БелАЭС в энергосистему страны в филиале "ТЭЦ-5" началось создание пиково-резервных энергетических источников. Здесь, а также на Березовской и Лукомльской ГРЭС они строятся для регулирования мощности Белорусской энергосистемы. Если по каким-либо причинам блок атомной электростанции или иные блоки в Белорусской энергосистеме остановятся, ПРЭИ оперативно подхватит мощность, чтобы избавить потребителей от неудобств.-0-