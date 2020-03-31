"Минскэнерго" будет информировать потребителей дистанционно

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Энергосбыт" РУП "Минскэнерго" организовал для потребителей дистанционное получение информации по всем вопросам энергоснабжения, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".

"Для соблюдения рекомендаций Минздрава интересующую информацию можно получить на сайте филиала "Энергосбыт" в разделе "Вопрос-ответ" либо по многоканальному телефону справки 8 (017) 296-63-43. Посещать предприятия филиала, как делают некоторые потребители для получения информации, не нужно", - пояснили на предприятии.

Филиал "Энергосбыт" просит с пониманием отнестись к предложению по дистанционному взаимодействию.-0-