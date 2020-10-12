"Минскэнерго": филиал ТЭЦ-3 завершает подготовку к отопительному сезону

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время филиал ТЭЦ-3 "Минскэнерго" завершает подготовку к работе в осенне-зимний период. Предприятие уже получило акт предварительной проверки готовности энергоисточника, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".

"На общежитие по ул.Тухачевского, 26 и по ул.А.Красина, 61, а также здание по ул.Омельянюка, 17 паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2020/2021 уже получен и зарегистрирован в ГУ "Госэнергогазнадзор", - добавили на предприятии.

В процессе подготовительной кампании филиал выполнил средний ремонт одного станционного котла, текущий ремонт трех станционных турбин, капитальный ремонт водогрейного котла и текущий - энергоблока парогазовой установки - 230.-0-