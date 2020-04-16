"Минскэнерго" опережает график расчистки просек линий электропередачи

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Минскэнерго" с опережением графика справляется с расчисткой просек линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Об этом сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

"За первый квартал этого года при задании 400,8 га расчищено 993,7 га, что значительно выше запланированного показателя. Таких темпов удалось добиться не только благодаря использованию современных технологий, но и благодаря погодным условиям: теплая зима позволила намного раньше начать работы", - рассказали в "Минскэнерго".

Энергетики отмечают, что качественная и своевременная расчистка и расширение трасс высоковольтных линий снижает риск повреждения электроустановок, позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. Это важное условие успешной подготовки электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Всего в 2020 году РУП "Минскэнерго" планирует расчистить от кустарниковой и древесной растительности в охранных зонах воздушных линий электропередачи 3319,4 га просек.-0-