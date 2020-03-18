"Минскэнерго" опробовал новый вид опор для воздушной линии 330 кВ и продолжит их внедрение

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре промежуточные многогранные опоры для высоковольтной линии 330 кВ "ТЭЦ-4 - Колядичи", которые обеспечивают электроснабжение Минска, установлены на улице Стебенева и в Лошице. При необходимости предприятие планирует заменить еще 20 опор этой линии на современные конструкции, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

"Установку многогранных стальных опор для воздушной линии 330 кВ можно считать уникальным для Беларуси опытом. Тем более что технология их изготовления и применения при строительстве линий электропередачи уже нашла широкое применение в мире и доказала свою эффективность, в том числе в электрических сетях высокого напряжения", - пояснили специалисты РУП "Минскэнерго".

Очевидными преимуществами таких многогранных опор над традиционными металлическими и железобетонными эксперты называют их повышенную прочность, экономичность, удобство монтажа и эксплуатации, продолжительный срок службы. Экономия ресурсов достигается также за счет компактности опор, для установки которых достаточно 1 кв.м земли, в то время как для установки обычной решетчатой опоры требуется площадь свыше 25 кв.м. Немаловажными факторами являются и антивандальные свойства, труднодоступность для экстремальных любителей селфи. А простой и универсальный дизайн опор вписывается даже в пейзажи столичного мегаполиса.

"Для электросетевых филиалов сегодня самое важное - обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей. Его надежность напрямую зависит от внедрения новых качественных технологических решений, конечно, с учетом максимальной экономии материальных и трудовых ресурсов. Поиском таких решений мы занимаемся постоянно", - подчеркнули в РУП "Минскэнерго".-0-

Фото РУП "Минскэнерго"