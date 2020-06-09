"Минскэнерго" планирует автоматизировать бизнес-процессы

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РУП "Минскэнерго" разработан план мероприятий до 2023 года для последовательной цифровой трансформации энергообъектов, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

Предварительно были определены задачи по автоматизации управления теплотехническими и электротехническими процессами, приняты единые подходы по построению систем диспетчерского управления.

Кроме работ по цифровизации управленческой деятельности автоматизируются и бизнес-процессы управления предприятием. "В планах до 2023 года разработать и внедрить модуль "Закупочная деятельность РУП "Минскэнерго", выполнить унификацию нормативно-справочной информации на платформе "1С:Предприятие". Автоматизация материально-технического обеспечения значительно повысит качество и скорость обеспечения предприятия оборудованием и материалами, сделает их максимально прозрачными. Автоматизированные информационные системы и решения позволят существенно экономить затраты, корректно исполнять контракты и ускорить окупаемость", - подчеркнули в РУП "Минскэнерго".

В целом автоматизация материально-технического обеспечения предполагает внедрение комплексных бизнес-процессов, что улучшит результаты работы всего предприятия. Отличным индикатором станут ключевые показатели эффективности, снижение издержек.

В перспективных планах РУП "Минскэнерго" - выполнить автоматизацию 16 районов электрических сетей. Здесь будут внедрены технические средства для дистанционного управления технологическими процессами (в том числе без непосредственного участия диспетчера). В результате на поиск повреждений в электрических сетях и восстановление электроснабжения потребителей будет тратиться меньше времени.

Планируется также модернизировать верхний уровень автоматизированной системы диспетчерского управления филиала "Минские кабельные сети" с организацией централизованной системы управления для всех РЭСов филиала, оснастить автоматизированными системами технологического управления 25 котлоагрегатов филиала "Минские тепловые сети".

Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить надежность работы основного электротехнического и теплотехнического оборудования, снизить эксплуатационные издержки, заключили на предприятии.-0-