"Минскэнерго" планирует отремонтировать более 20 км тепловых сетей в этом году

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году РУП "Минскэнерго" планирует отремонтировать 20,6 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.

В том числе около 19 км по Минску и более 1,5 км - по столичному региону.

На данный момент уже заменили более 7 км теплосетей, что составляет 35% от плана на год. Основная часть ремонта тепловых сетей традиционно будет отведена на летнее время.

Как отметили в "Минскэнерго", главная цель на сегодня - сократить сроки ремонта, удешевить работы и обеспечить высокое качество ремонта.

К слову, Минск по протяженности сетей занимает первое место в стране: в городе насчитывается более 4 тыс. км трубопроводов в однотрубном исчислении, которые отходят от теплоисточников РУП "Минскэнерго". На балансе филиала "Минские тепловые сети" находится 2,6 тыс. км этих трубопроводов.-0-