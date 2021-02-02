"Минскэнерго" по итогам 2020 года перевыполнило план по расчистке просек воздушных линий

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Минскэнерго" продолжает активные работы по расчистке просек воздушных линий электропередачи: по итогам 2020 года план был выполнен более чем на 100%, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей предприятия.
"По итогам минувшего года филиалами предприятия расчищено 4,1 тыс. га при доведенном задании - 3,3 тыс. га. В результате план выполнен на 123,6%", - уточнили в РУП "Минскэнерго".
Таких темпов энергетикам региона удается добиться в том числе благодаря использованию современных технологий. Расчистка ведется механическим способом - бульдозерами и мульчерами. Однако в труднодоступных заболоченных местах используется и ручной труд с применением кусторезов, бензопил и топоров.
Деревья и кустарники, растущие в охранных зонах, могут стать причиной пожаров и серьезных повреждений линий электропередачи. Энергетики подчеркивают, что качественная и своевременная расчистка просек - важное условие успешной подготовки электросетевого комплекса к работе в очередной сезон.
Для повышения надежности работы электросетей в планах предприятия на текущий год расчистить от кустарниковой и древесной растительности в охранных зонах воздушных линий электропередачи 3,3 тыс. га просек.-0-