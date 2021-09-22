"Минскэнерго" предупредило о возможном появлении запаха мазута в столице

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Минскэнерго" предупреждает о возможном появлении запаха мазута в столице из-за работ на Минской ТЭЦ-4, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Минскэнерго".

"В связи с началом отопительного периода планируется пополнение запаса мазута на Минской ТЭЦ-4. Приносим извинения жителям близлежащих к теплоэлектроцентрали районов столицы в связи с возможным появлением запаха мазута при западных, юго-западных и юго-восточных ветрах", - рассказали на предприятии.

В "Минскэнерго" также отметили, что информация о завершении пополнения производственных запасов резервным видом топлива будет дополнительно размещена на их официальном сайте.-0-