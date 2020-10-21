"Минскэнерго" присоединило к электросетям более 1,3 тыс. юрлиц и ИП

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года "Минскэнерго" присоединило к электрическим сетям 1367 потребителей из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

Среди социально-значимых объектов присоединены религиозная община римско-католической парафии Святого Казимира в Столбцах, здание магазина в Столбцовском районе, Борисовская центральная районная больница (пристройка для размещения томографа) и др. Всего от юридических лиц и ИП с начала года было подано 4572 заявления на присоединение к электрическим сетям. Средний срок выполнения с момента подачи заявления составил 41 день.

На предприятии подчеркивают: сегодня приняты все возможные меры для создания бизнесу комфортных условий по доступу к технологической инфраструктуре. В электросетевых филиалах "Минскэнерго" проводятся встречи с индивидуальными предпринимателями, чтобы те могли вносить свои предложения, как совершенствовать процедуры технологического присоединения, как сделать подключение проще и удобнее.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business - 2020 по показателю "Подключение к системе электроснабжения" Беларусь занимает 20-е место.-0-