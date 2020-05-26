"Минскэнерго" с начала года присоединило к электрическим сетям более 600 юрлиц и ИП

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскэнерго" с начала года присоединило к электрическим сетям 664 потребителя из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

Среди социально значимых объектов, присоединенных к электрическим сетям, - подстанция скорой медицинской помощи №11 по ул. Сырокомли в Минске, отремонтированный дом-интернат для пожилых людей в Острошицком Городке, станция экспресс-зарядки электромобилей на АЗС №14 в Минском районе, средняя школа №137 в Первомайском районе, храм св. Николая Угодника в Копыльском районе, библиотека в Червенском районе и др.

Всего юридические лица и индивидуальные предприниматели с начала года подали более 2 тыс. заявлений на присоединение к электрическим сетям. Срок технологического присоединения с момента подачи заявления составил 47 дней, отметили на предприятии.

"Минскэнерго" принимает максимально возможные меры по созданию комфортных условий для бизнеса по доступу к технологической инфраструктуре. Для предупреждения возможных проблемных вопросов в электросетевых филиалах "Минскэнерго" проводятся встречи с индивидуальными предпринимателями. Это позволяет представителям бизнеса вносить предложения по дальнейшему усовершенствованию процедуры технологического присоединения, чтобы процесс подключения стал проще и удобнее.

"В соответствии с рейтингом Всемирного банка Doing Business - 2020 по показателю "Подключение к системе электроснабжения" Беларусь занимает 20-е место. Это хороший показатель слаженной работы белорусской энергосистемы. И мы не просто удерживаем позиции в рейтинге, но с каждым годом улучшаем результат. К примеру, в 2017 году страна занимала 37-е место, в 2018-м - 24-е место из 190 стран", - отметили в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".-0-