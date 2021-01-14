"Минскэнерго" в 2020 году присоединило к электросетям около 2 тыс. юрлиц и ИП

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Минскэнерго" в 2020 году присоединило к электрическим сетям 1972 юридических лица и индивидуальных предпринимателя. Об этом БЕЛТА сообщили в секторе общественных связей предприятия.

Среди социально значимых объектов присоединены: Римско-католический приход Внебовзятой Найсвятейшей Девы Марии в городе Старые Дороги, центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района, магазин ОДО "Виталюр" в Жодино, аптека РУП "Минская фармация" в горпоселке Плещеницы, религиозная община "Приход храма иконы Божей Матери "Неупиваемая Чаша" в Минске и другие.

"Всего от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по итогам года на присоединение к электрическим сетям было подано 6433 заявления, - добавили в "Минскэнерго". - В целом сроки технологического присоединения с момента подачи заявления составили 37 дней".

На предприятии обратили внимание на созданные комфортные условия для бизнеса по доступу к технологической инфраструктуре. Для предупреждения возможных проблемных вопросов в электросетевых филиалах РУП "Минскэнерго" проводятся встречи с индивидуальными предпринимателями. Бизнесмены могут предлагать, как дальше совершенствовать процедуру, чтобы процесс подключения был проще и удобнее.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business - 2020 по показателю "Подключение к системе электроснабжения" Республика Беларусь занимает 20-е место.-0-