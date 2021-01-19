"Минскэнерго" в 2020 году выполнило план ремонта тепломеханического оборудования

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. План ремонта тепломеханического оборудования (ТМО) "Минскэнерго" по итогам работы за 2020 год выполнен на 100%: всего отремонтированы 54 единицы. Об этом сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей РУП "Минскэнерго". "В это число входят 34 котла, 11 турбин, выполнены два ремонта когенерационных установок, один - утилизационной детандерной энергетической установки. Проведено 5 инспекций газотурбинных установок, а также инспекция паровой турбины", - уточнили на предприятии. Выполнено восемь капитальных ремонтов: двух когенерационных установок Лебедевской мини-ТЭЦ, котла на Минской ТЭЦ-3, турбины и котла на Слуцкой мини-ТЭЦ, котла и турбины на Жодинской ТЭЦ, турбины на Минской ТЭЦ-4. "Ремонты проводятся для поддержания агрегатов в работоспособном состоянии с сохранением заданных эксплуатационных характеристик. Это обеспечивает надежность энергоснабжения потребителей и экономичность работы энергоисточников в целом. В соответствии с годовым планом необходимо было выполнить ремонт тепловых сетей в объеме почти 20,6 км (в однотрубном исчислении). По итогам года заменено 25,77 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, что на 25% выше запланированного", - добавили в "Минскэнерго".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!