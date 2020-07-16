"Минскэнерго" в I полугодии освоило более Br160 млн инвестиций и ввело 184 объекта

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первое полугодие 2020 года РУП "Минскэнерго" освоено инвестиций на Br161,8 млн, или 63% от запланированного годового объема. В результате предприятие ввело в эксплуатацию 184 объекта, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

В частности, проведена реконструкция участков воздушной линии электропередачи 110 кВ "Калийная-Солигорск" в пролетах опор, проходящих через Солигорское водохранилище. Модернизирована подстанция (ПС) 750 кВ "Белорусская" с организацией системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности в Стародорожском районе, реконструирована ПС 110 кВ "Вилейка" с заменой секционного выключателя на элегазовый со встроенными трансформаторами тока.

Кроме того, проведена реконструкция электропитания котельного цеха №2 Борисова. В соответствии с планом по энергосбережению установлен регулируемый электропривод на сетевом насосе Вилейской мини-ТЭЦ.

Переложено 24,5 км тепловых сетей, в том числе 17,1 км по Минску и 7,4 км - по области. Введено в эксплуатацию 237 км линий электропередачи.

До конца года предприятие планирует завершить реконструкцию подстанции 110 кВ "Дубеи" в Солигорском районе, установить водогрейные электрокотлы на Минских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4.

Также будут установлены водогрейные электрокотлы в Молодеченских электрических сетях и на Солигорской мини-ТЭЦ для регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Всего в текущем году инвестиционной программой РУП "Минскэнерго" запланировано освоение инвестиций в объеме Br254,7 млн.-0-

Фото РУП "Минскэнерго"