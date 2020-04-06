"Минскэнерго" в II квартале начнет активный ремонт сетей

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активная фаза ремонтной кампании начнется в "Минскэнерго" сразу после окончания отопительного периода, когда нагрузка потребителей значительно уменьшится в связи с отключением отопления. Об этом сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".

Всего в этом году в соответствии с годовым графиком предприятия планируется отремонтировать 58 единиц основного тепломеханического оборудования. В том числе капитально отремонтируют пять котлов, три турбины, одну утилизационную детандерную электроустановку (УДЭУ) и две когенерационные газотурбинные установки. На 18 котлах и двух турбинах планируется средний ремонт, а в планах по текущему ремонту - двенадцать котлов, восемь турбин, одна УДЭУ, пять инспекций газотурбинных установок энергоблоков и одна инспекция паровой турбины энергоблока.

В полном объеме выполнен средний ремонт двух котлов. Также в текущем году запланирован ремонт тепловых сетей в объеме почти 21,6 тыс. км (в однотрубном исчислении), из которых за первые три месяца уже выполнено 24% работ.

Ремонт тепломеханического оборудования проводится для повышения экономичности и надежности его работы, доведения показателей до нормативных значений. Это снижает затраты на выработку и отпуск тепловой и электрической энергии, а также обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей.-0-