"Минскэнерго" за I квартал освоило инвестиций на более чем Br60 млн

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первых трех месяцев текущего года РУП "Минскэнерго" освоило Br63,5 млн инвестиций, или 9,5% от запланированного на год объема, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей предприятия.

"В результате предприятием введен в эксплуатацию 51 объект на сумму Br36,8 млн. В том числе схемами автоматического розжига и системой проверки герметичности запорной арматуры дооснащены два котла котельного цеха №1 Борисова филиала "Жодинская ТЭЦ". Переложено 8,65 км тепловых сетей, в том числе 7,63 км по Минску и 1,02 км по области. Введено в эксплуатацию 114,18 км линий электропередачи", - сообщили на предприятии.

Также до конца года планируется завершить и ввести в эксплуатацию такой значимый объект, как "Минская ТЭЦ-3. Реконструкция очереди 14 МПА".

Всего в текущем году инвестиционной программой "Минскэнерго" запланировано освоение инвестиций в объеме 675,1 млн.-0-