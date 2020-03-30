"Минскэнерго" за январь-февраль освоил инвестиций более чем на Br40 млн

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На этот год по проекту инвестиционной программы по РУП "Минскэнерго" запланировано освоение инвестиций в объеме Br301,3 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела экономики и планирования строительства предприятия Сергей Корябин.

"Фактически за 2 месяца текущего года предприятием освоено Br46,8 млн инвестиций, или 16% от запланированного на год объема. В результате предприятием введено в эксплуатацию 39 объектов на сумму Br14,2 млн. В частности, проведена реконструкция электропитания котельного цеха №2 в Борисове, установлен регулируемый электропривод на сетевом насосе СЭ-1250 на Вилейской мини-ТЭЦ", - рассказал Сергей Корябин.

Благодаря активному инвестированию также удалось переложить 18% от запланированного объема тепловых сетей - всего 11,132 км, в том числе 7,632 км по Минску и 3,505 км - по столичному региону. Введено в эксплуатацию 56,108 км линий электропередачи.

В течение года в соответствии с инвестпрограммой будет продолжена реконструкция и строительство нескольких объектов, продолжены мероприятия по режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы.-0-