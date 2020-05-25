"Минскэнерго" за последние четыре года установило более 500 тыс. умных счетчиков

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Минскэнерго" за 4,5 года выполнения программы модернизации средств учета электроэнергии установило более 500 тыс. умных счетчиков, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

Программа предусматривает полную замену индукционных (механических) приборов на электронные у бытовых потребителей на безвозмездной основе. "С 2016 года по за счет средств энергосистемы в Минске и Минской области установлено около 550 тыс. электросчетчиков. В первую очередь заменяем индукционные приборы учета с классом точности 2,5, имеющие 4-разрядные значения показаний, а также с истекающим сроком государственной поверки (интервал составляет 8 лет)", - рассказали в секторе идеологической работы и общественных связей.

"Минскэнерго" планирует до 2023 года заменить индукционные приборы учета электрической энергии у 1 млн 190 тыс. бытовых потребителей.

Новые приборы дают возможность считывать с них информацию удаленно. Замена индукционных счетчиков на электронные позволяет выстраивать автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) . Это помогает собирать и анализировать сведения о количестве потребляемой электроэнергии дистанционно без локального снятия показаний с приборов учета.

Согласно статистике на 1 апреля текущего года, общее количество эксплуатируемых бытовых объектов АСКУЭ превышает 5,2 тыс.-0-