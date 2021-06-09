"Минскгоримущество" обновило информацию об арендаторах с задолженностью по оплате

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Минскгоримущество" аккумулирует информацию об арендаторах, имеющих задолженность по оплате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Заключив договор аренды, некоторые организации и индивидуальные предприниматели нарушают свои обязательства по внесению арендной платы, не предпринимая никаких мер, направленных на разрешение возникающих сложностей. Чтобы уменьшить риски заключения с такими арендаторами договоров аренды имущества, находящегося в собственности Минска, комитет "Минскгоримущество" аккумулирует информацию об арендаторах, имеющих задолженность по оплате свыше трех месяцев, и ежеквартально размещает информацию о них в открытом доступе на сайте Мингорисполкома", - отметили в пресс-службе.

Опубликование такого перечня позволяет стимулировать ответственность арендаторов по выполнению своих обязанностей и избежать вреда их деловой репутации.

Так, в перечень недобросовестных арендаторов за первый квартал 2021 года включено 729 должников. Задолженность погасили и были исключены из перечня за этот период 93 организации и предпринимателя.

С актуальными сведениями о недобросовестных арендаторах можно ознакомиться на сайте Минского горисполкома.-0-