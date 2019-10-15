Минские автомобилисты в январе-сентябре заплатили в бюджет за парковку почти Br2 млн

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобилисты в Минске за девять месяцев текущего года заплатили за парковку почти Br2 млн, чистый доход столичного бюджета (с учетом затрат ГУ "Парковки столицы") превысил Br1,3 млн, сообщил журналистам главный инженер ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников, передает корреспондент БЕЛТА.

За прошлый год поступления составили Br2 млн 720 тыс., а доход - Br1 млн 678 тыс.

Как показывают исследования, до введения платы на уличных парковках на длительное время машины оставляли 41% водителей, до часа - 22%, на 4 часа - 38% автомобилистов. После нововведений количество тех, кто предпочитает длительную парковку, сократилось вдвое, а оставляющих автомобиль на час увеличилось до 50%.

"Задача - уменьшить транспортную нагрузку на определенные участки дорожной сети. Это экология, безопасность и потом получение дохода для развития транспортной инфраструктуры города", - отметил Петр Прудников.

Всего в Минске насчитывается 4,1 тыс. платных машино-мест. Действует 50 открытых и пять закрытых уличных автомобильных парковок, за которые взимается плата. Оплатить услуги можно различными способами: при помощи смс-сообщения, мобильного приложения, ЕРИП, паркоматов. На некоторые зоны платной стоянки автомобилисты могут приобрести месячный абонемент. В разных парковочных зонах доступный набор способов оплаты может отличаться.-0-