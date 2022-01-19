Минские дорожники с начала зимы использовали почти 70 тыс. т реагентов

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные дорожники ожидают, что плановый запас противогололедных реагентов этой зимой будет использован почти полностью. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала зимы на обработку покрытия противогололедными материалами израсходовано 36 тыс. т галита марки А (соли) и 33 тыс. т песко-соляных смесей в соотношении 1 к 1", - сказал Владимир Латушкин.

Всего на этот сезон было запланировано 51,4 тыс. т песко-соляной смеси и 46,9 тыс. т галита марки А. Сегодня уже две трети от этого использовано. Склады пополняются ежедневно. Но анализ показывает, что плановая цифра по итогу будет достигнута.

В Минске, как и в целом по Беларуси, в качестве противогололедных мер используется либо чисто галит А, либо песчано-соляная смесь. Замены этим реагентам пока нет, даже несмотря на возражения экологов, жалобы некоторых граждан, например, владельцев домашних животных, которые выгуливают их по обработанному покрытию. "Рассматривали применение рассолов, но это было бы импортное сырье плюс дорогая специальная техника. Пришлось бы всю систему перестроить. А техническая соль - наше природное ископаемое. И на сегодня это наш главный помощник", - заключил Владимир Латушкин.-0-