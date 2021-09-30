Минские электрические сети подготовили аварийный запас оборудования к отопительному сезону

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минские электрические сети" РУП "Минскэнерго" сформировал аварийный запас оборудования на отопительный сезон, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"В осенне-зимний период нагрузки на электрические сети максимальные, поэтому важно к нему подготовиться. Филиал "Минские электрические сети" стал это делать с начала года. Особое внимание энергетики уделили готовности к работе при низких температурах оборудования филиала, автомобильной и специальной техники. Запас оборудования и запасных частей в Минских электросетях сформирован на 100%", - рассказали на предприятии.

Сейчас опробуются устройства защиты и автоматики, проверяются средства телемеханики и связи. Оперативно-диспетчерский персонал на тренировках отрабатывает действия в случае аварийного отключения в сложных погодных условиях, взаимодействие с другими организациями для надежного электроснабжения.

За 8 месяцев отремонтированы 437 км линий электропередачи напряжением 0,4-330 кВ, заменено более 900 дефектных изоляторов, отремонтировано 135 трансформаторных подстанций.-0-