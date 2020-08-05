Минские электрические сети выполнили уже более половины годового объема ремонтных работ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50% годового объема запланированных ремонтных работ выполнено филиалом "Минские электрические сети" РУП "Минскэнерго" при подготовке к осенне-зимнему периоду. Об этом БЕЛТА сообщили в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

С начала года на линиях электропередачи 0,4-10 кВ заменено 257 изношенных опор, более 44 км провода. Отремонтированы 93 трансформаторные подстанции, централизованно обновлены 5 комплектных трансформаторных подстанций.

За полгода специалисты филиала также капитально отремонтировали 281 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-330 кВ на линиях 0,4 кВ и выше, расчистили трассы ВЛ на территории в 254 га и заменили более 850 изношенных светильников уличного освещения.

Подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду проводится ежегодно. Ее главная цель - предотвращение нарушений и технологических отказов. Это гарантия, что оборудование будет работать надежно и в период максимальных нагрузок потребители не окажутся внезапно без электричества.-0-