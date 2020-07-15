Минские кабельные сети за лето отремонтируют подстанции для электроснабжения 25 школ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго" активно работает в период летних каникул по подготовке школ к новому учебному году, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".

В настоящее время ремонтируются трансформаторные подстанции, которые обеспечивают электроснабжением школы и дошкольные учреждения. Только за июнь энергетиками полностью подготовлено 6 школ и 10 дошкольных учреждений. А за весь период летних каникул филиал отремонтирует трансформаторные подстанции, которые питают 25 школ и 31 детский сад.

В целом в текущем году филиалом запланировано проведение 241 капитального и 64 комплексных ремонтов трансформаторных подстанций напряжением 0,4/10 кВ по Минску. На сегодняшний день уже завершено 114 капитальных и 32 комплексных ремонтов.

"Проведение подобных работ - неотъемлемая часть обслуживания электроустановок. Капитальный ремонт трансформаторной подстанции проводится с периодичностью раз в 8 лет, комплексный - раз в 5-7 лет", - уточнили на предприятии.

Параллельно с ремонтами филиал занимается росписью фасадов трансформаторных подстанций.-0-