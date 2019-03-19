Минские кондитеры испекли торты и пряники на тему II Европейских игр

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс профессионального мастерства пекарей и кондитеров КУП "Минскхлебпром" прошел на столичном хлебозаводе №5, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Тематикой творческого состязания в этом году стали II Европейские игры 2019. Участники испекли торты, пряники, печенье, караваи, создали арт-композиции. Главным героем многих из них стал лисенок Лесик - символ предстоящего спортивного мероприятия.

Как рассказали специалисты, конкурс призван продемонстрировать умения мастеров хлебопекарного и кондитерского дела, поддержать инициативных и талантливых работников.

Мероприятие является для предприятия традиционным. В прошлом году оно проходило на базе хлебозавода №4, где были представлены работы на тему "Малая родина".-0-

Фото Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома