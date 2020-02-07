Минские медики отработали действия на случай обращения пациента с подозрением на коронавирус

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на базе 6-й городской клинической больницы сегодня прошли тренировочные занятия с медперсоналом для отработки действий при обращении пациента с подозрением коронавирусную инфекцию. Медики показали слаженность и оперативность отработки навыков, передает корреспондент БЕЛТА.

Такого рода тренировки проходят на постоянной основе, отрабатываются действия персонала на случай возможного выявления особо опасной инфекции, при угрозе чрезвычайной ситуации и др. Тренировка еще раз мобилизует и позволяет вспомнить медицинскому персоналу порядок действий, отработать их слаженность. Вся нормативная база по профилактике, карантинным мероприятиям, наблюдению за контактными имеется.

Всего в Минске на коронавирус обследовано около 400 человек, имеющих эпидемиологический анамнез, то есть пребывание в КНР в течение последних 14 дней.

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