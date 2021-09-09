Минские нотариусы 10 сентября проконсультируют бесплатно

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне 954-го Дня рождения Минска, 10 сентября, во всех нотариальных конторах и бюро столичного нотариального округа можно будет получить бесплатные консультации. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.

На протяжении рабочего дня каждый желающий сможет задать нотариусам вопросы о порядке оформления наследственных прав, составления завещаний, особенностях, связанных с заключением брачного договора или отчуждением имущества, и др. Консультации могут получить как физические лица, так и представители юридических лиц.

Вместе с тем в БНП обратили внимание посетителей, что дача консультаций и совершение нотариальных действий требуют определенного количества времени. В этой связи рекомендуется заранее записываться на прием к нотариусу. Для этого в Минске работает единый номер телефона, по которому профессиональные консультанты клиент-центра подберут время приема и дадут разъяснения, необходимые для подготовки к совершению нотариального действия.

Единый номер для записи на прием к нотариусу в Минске +37529 114-45-45 по будним дням с 9.00 до 18.00.-0-