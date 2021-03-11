11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские нотариусы 12 марта дадут бесплатные онлайн-консультации. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.

Нотариусы столицы, как и все их коллеги в стране, в честь Дня Конституции - 15 марта - будут проводить консультации посетителей без взимания платы. Это одна из уже ставших традиционными республиканских акций Белорусской нотариальной палаты. Консультации в Минске в этот день будут проходить по режиму работы нотариальных контор и бюро.

Тем гражданам, которые 15 марта не смогут лично прийти к нотариусу в связи с эпидемиологической ситуацией, столичные нотариусы дадут необходимые разъяснения дистанционно. Этой возможностью можно воспользоваться в рабочее время в пятницу 12 марта. Номера телефонов нотариальных контор и нотариальных бюро города Минска, по которым можно задать свои вопросы, указаны на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".

Все обратившиеся смогут получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам, связанным с составлением завещаний, отчуждением имущества, совершением нотариальных надписей, составлением брачных договоров, соглашений о детях и по другим нотариальным действиям.-0-